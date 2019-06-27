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"Наша передовая - в Раде": генерал из "ЕС" назвал "самый горячий участок" Украины

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Генерал-лейтенант, командующий ДШВ, четвертый номер списка партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский считает, что линия фронта в Украине не только на Донбассе, но и в парламентском зале.

Такое заявление он сделал во время выступления перед общиной города Киверцы на Волыни, сообщает официальный сайт политсилы.

"Траншеи бывают очень длинные: они тянутся и в Верховную Раду, а также в Брюссель. И неизвестно, на каком участке противник может нанести страшный удар. Сегодня мы предполагаем, что таким участком может стать зал Верховной Рады", – сказал Забродский.

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Михаил Забродский

Михаил Забродский

"Европейская Солидарность"

По его словам, это так называемое "парламентское наступление", которое часто используется в гибридной войне. Он отметил, что присоединился к команде "ЕС", чтобы отвратить подобное развитие событий.

"Я считаю, что там самый горячий участок. У десантников есть такое правило: там, где сложнее – там работают они. Сегодня я вижу, что сложнее всего будет там, под куполом Верховной Рады", – подчеркнул генерал.

Он отметил, что уже присоединился к агитационной работе в команде "ЕС" и рад сотрудничать с партией, известной не по громким обещаниям, а по конкретным делам.

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"Петр Порошенко стал первым человеком и привел первую команду, которая действительно занялась построением Вооруженных сил Украины. А ситуация была настолько критической, что еще немного - и воевать не было бы вообще некому, потому что армия была запрограммирована на самоуничтожение: техника старела, люди уходили, все разрушалось", - напомнил Михаил Забродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "ЕС" расценили обыски у волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова как попытку дискредитации

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Персоны
Михаил ЗабродскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
конеш,в раде безопасней,там только клюв могут начистить,а на Донбассе и яйца отстрелить герою
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Портников Виталий
Портников Виталий
ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ- сокращенно ПЕС. Слава Шарию!!!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Дайте ему "пистолет Тымчука" пусть делом займется)
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