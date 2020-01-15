"Наша общая невыносимая боль": Зеленский почтил память погибших в катастрофе с самолетом МАУ. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в катастрофе с самолетом компании МАУ в Иране.

Он посетил посольство Канады в Украине и сделал запись в книге памяти возле мемориальной таблички с именами жертв в крушении лайнера. Об этом сообщили на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране.

OBOZREVATEL

Офис президента

"Когда-то человечество изобрело самолеты. Когда-то человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-то человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет ли когда-то человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого "Боинга-737"?" – написал Зеленский.

Офис президента

Офис президента

Он отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

OBOZREVATEL

Офис президента

"Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств - Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим!", – отметил президент в книге памяти.

Офис президента

Офис президента

Зеленский рассказал, что в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Офис президента

Офис президента

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Исламской Республике Иран.

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