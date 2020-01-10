"Наш постоянный эксперт": пропагандисты Путина тепло поздравили президента Украины

Пропагандистка Ольга Скабеева поздравила первого президента Украины Леонида Кравчука с днем рождения.

10 января Кравчуку исполнилось 86 лет. Пропагандистка Кремля помимо поздравления вспомнила, что Кравчук ранее не раз появлялся в ее программах по видеосвязи.

"А нашему постоянному эксперту, первому президенту Украины Леониду Кравчуку сегодня 86 лет. С днем рождения, Леонид Макарович!" – написала Скабеева.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти решениях Леонида Кравчука, которые сильнее всего повлияли на историю Украины.

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