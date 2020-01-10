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11 января • обновлено в 01:45
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"Наш постоянный эксперт": пропагандисты Путина тепло поздравили президента Украины

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Пропагандистка Ольга Скабеева поздравила первого президента Украины Леонида Кравчука с днем рождения.

10 января Кравчуку исполнилось 86 лет. Пропагандистка Кремля помимо поздравления вспомнила, что Кравчук ранее не раз появлялся в ее программах по видеосвязи.

"А нашему постоянному эксперту, первому президенту Украины Леониду Кравчуку сегодня 86 лет. С днем рождения, Леонид Макарович!" – написала Скабеева.

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"Наш постоянный эксперт": пропагандисты Путина тепло поздравили президента Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти решениях Леонида Кравчука, которые сильнее всего повлияли на историю Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Ольга Скабеева Леонид Кравчук
Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да уж видно, как эти сук@беевы исходят желчью от "привітання" "постоянного экпёрда". Место в кремлядской стенке уже приготовили, рядом с ху*лом?....., - забирай....те.
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