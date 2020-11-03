"Наш край" заменит "Голос" в Раде в случае ее роспуска, – политэксперт

"ЕС", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Наш край" больше других партий заинтересованы в роспуске Рады.

Об этом на своей странице в Facebook написала политэксперт Светлана Кушнир, комментируя угрозу президента распустить Верховную Раду в случае, если она не примет его законопроект по расформированию Конституционного Суда.

По ее мнению сейчас очень интересный момент для роспуска парламента: местные выборы только окончились, большинство штабов еще в ожидании завершения подсчета голосов, то есть в рабочем состоянии.

"ЕС", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Наш край" больше других заинтересованы в роспуске Рады. Незаинтересованные – власть, теряющая монобольшинство, "Голос" и "Довіра". Нейтральная позиция – у "Батьківщини", – написала Кушнир.

Судя по результатам прошедших местных выборов, отметила эксперт, "Слуга народа" в Раде станет меньше раза в два. Могут прирастить свою численность "ЕС", ОПЗЖ и "За Майбутнє" (уже как фракция, а не депгруппа).

"Батьківщина", скорее всего, повторит свой результат, а "Голос" и "Довіра" вылетят из парламента. На смену "Голосу" зайдет "Наш край" – партия показала самый высокий результат среди непарламентских партий, обойдя "Голос" и "Довіру". Остальные партии минимум в три раза проигрывают "Нашему краю", – подчеркнула Кушнир.

В целом, по мнению эксперта, сюрпризы возможны, конечно. Но если кампания действительно стартует в ближайшие дни, их вероятность будет близка нулю.