"Наш край" – на первом месте среди непарламентских партий на выборах-2020, – эксперт

Мария Шевчук Политика 16:56, 31.10.2020

"Наш край" на первом месте по результативности среди непарламентских партий, фактически повторив свой успех на выборах 2015 года. Об этом в своём посте в Facebook заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

По его словам, "Наш край" фактически повторил свой результат выборов 2015 года, обойдя другие непарламентские силы.

"На первом месте по результативности среди непарламентских партий – "Наш край". Как минимум 6 фракций в областных советах: Житомирский, Киевский, Николаевский, Сумской, Херсонский и Черниговский. По Луганской области, где облсовет не избирается, партия набрала 30%, то есть уверенно прошла бы. По другим регионам данные еще уточняются", – написал Корнейчук.

Эксперт отметил, что "Наш край" также проходит в большое количество советов других уровней и получает около полусотни глав громад.

"Почти в три раза отстала от "Нашего края" другая партия, пытавшаяся скопировать его стратегию (в частности, объявив себя "партией мэров") – "ПроПозиция". Пока в ее активе три базовых города – Днепр, Кропивницкий и Николаев, а также города поменьше. Судя по тому, что партия не публикует данных по всей Украине, результат там не очень высокий", – подчеркнул Корнейчук.

Эксперт обратил внимание, что "Наш край" также обошел "Свободу", "Силу и честь", радикалов Ляшко и парламентскую "Довиру".

"Парламентская партия "Голос", преодолевшая пятипроцентный барьер на последних выборах и растерявшаяся после ухода лидера из Рады, оказалась ниже даже этих партий. Перемога Пальчевского показала вообще неприличный результат как для ее бюджета, не пройдя, по предварительным данным, ни в Киевсовет, ни в советы в областях и областных центрах", – отметил Корнейчук.

В целом, написал Корнейчук, в выборах приняли участие 144 партии. Многие из них – это местные проекты, ограничивающиеся одной областью.

Фейсбук Дмитрия Корнейчука

 Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 октября ЦИК объявила первые результаты местных выборов.

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