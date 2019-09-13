"Насчет чертей не звонил!" Баканов рассказал о личных разговорах с Зеленским

Глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно ему звонит, но не спрашивает о "чертях".
Об этом руководитель СБУ рассказал в комментарии СМИ на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.
"Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил", – сообщил силовик.
Также Баканов добавил, что доволен работой президента Зеленского за первые несколько месяцев президентства. Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на своей работе в СБУ.
Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s— Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019
Как писал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Ярослава Годунка во время визита главы государства на Киевщину. После окончания заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".
При этом президент назвал чиновника разбойником, так как Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям: превышение полномочий, разбой и нарушение неприкосновенности жилища.
Позже Баканов заявил, что президент Зеленский не говорил с ним о секретаре горсовета Борисполя Ярославе Годунке.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.