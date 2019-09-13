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13 сентября • обновлено в 14:41
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"Насчет чертей не звонил!" Баканов рассказал о личных разговорах с Зеленским

1.1т Читать материал на украинском

Глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно ему звонит, но не спрашивает о "чертях".

Об этом руководитель СБУ рассказал в комментарии СМИ на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

"Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил", – сообщил силовик.

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Также Баканов добавил, что доволен работой президента Зеленского за первые несколько месяцев президентства. Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на своей работе в СБУ.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Ярослава Годунка во время визита главы государства на Киевщину. После окончания заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

  • При этом президент назвал чиновника разбойником, так как Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям: превышение полномочий, разбой и нарушение неприкосновенности жилища.

  • Позже Баканов заявил, что президент Зеленский не говорил с ним о секретаре горсовета Борисполя Ярославе Годунке.

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Тема
Форум YES
Персоны
Иван Баканов Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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