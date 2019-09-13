"Насчет чертей не звонил!" Баканов рассказал о личных разговорах с Зеленским

Глава Службы безопасности Иван Баканов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно ему звонит, но не спрашивает о "чертях".

Об этом руководитель СБУ рассказал в комментарии СМИ на форуме YES в Киеве в пятницу, 13 сентября.

"Звонит часто, но относительно чертей он, в принципе, не звонил", – сообщил силовик.

Также Баканов добавил, что доволен работой президента Зеленского за первые несколько месяцев президентства. Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на своей работе в СБУ.

Баканов: Президент не телефонує мені щодо чортів #YESUkraine2019 pic.twitter.com/SM1pwJbD4s — Roman Kravets (@RomanKravets) September 13, 2019

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала Ярослава Годунка во время визита главы государства на Киевщину. После окончания заседания Зеленский сказал: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

При этом президент назвал чиновника разбойником, так как Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям: превышение полномочий, разбой и нарушение неприкосновенности жилища.

Позже Баканов заявил, что президент Зеленский не говорил с ним о секретаре горсовета Борисполя Ярославе Годунке.

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