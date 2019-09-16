"Нас заказали банде!" Супрун рассказала об угрозах ей и мужу

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун и ее муж получали угрозы из-за увольнения ректора НМУ Екатерины Амосовой.

При этом супруга экс-министра даже избили. Об этом Супрун рассказала в интервью "Украинской правде".

"На заседании Кабмина – после того, как Екатерину Амосову уволили, – я, три министра и премьер получили смс с угрозами из-за того, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие же смс. На нас напала группа людей, моего мужа физически избили", – сообщила она.

По словам Супрун, в СБУ ей рассказали, что нападавшими были люди мужа Амосовой.

"Банде молодых людей доплачивают за то, что они вот так ходят и на кого-то "случайно" нападают", – отметили в силовом ведомстве.

Супрун поделилась, что такое случилось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но они отказались.

"Это ограничивает нас, поэтому мы говорили "Нет". Это их (коррупционеров. – Ред.) цель – запугать. Марко знает, что вместо того, чтобы это меня запугало, я более упорно это делала. Потому что это неправильно – то, как они обращаются с людьми", – подчеркнула экс-глава Минздрава.

Ульяна Супрун

Как писал OBOZREVATEL:

В 2016 году Госфининспекция провела аудит университета им. Богомольца и обнаружила ряд нарушений, которые Амосова должна была устранить.

Повторная проверка показала, что руководство университета не устранило грубые нарушения в полном размере, а общая сумма ущерба государству из-за этого составила около 3 млн гривен.

20 февраля 2018 года Амосову отстранили от должности на время служебной проверки. Она назвала решение незаконным и заявила об угрозах со стороны Минздрава. Позже Административный суд Киева восстановил Амосову в должности.

30 марта работу Екатерины Амосовой за 2017 год признали неудовлетворительной. Ректор на заседание не явилась, хотя его ради нее уже раз переносили.

В тот же день был подписан приказ о расторжении контракта с Амосовой, согласно которому она была освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля 2018 года.

26 апреля суд восстановил ее в должности.

8 января 2019 года Минздрав в третий раз разорвал с Амосовой контракт, которым уволил ее с поста ректора.

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