"Нас там нет" не пройдет: Украина преподнесла Москве "подарок" ко Дню России

Подача меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации является важным этапом в привлечении РФ к ответственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, отметив символизм события.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума. Представление Меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ нести ответственность", - отметил президент.

Он напомнил - несмотря на то, что весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма, Россия и дальше упорно врет.

"Врет, что это не они оккупировали украинские земли, привезли Бук, которым сбили МН-17, завезли Грады, которым обстреляли мирных жителей Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе. Должностные лица РФ упорно лгут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и о том, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации. Преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет", - заявил Порошенко.

Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия допустила противоправные действия и должна понести за это ответственность.

"Впереди еще много работы по доведению правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", - резюмировал президент.

Подачу Меморандума в суд ООН подтвердил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17500 страниц текста и содержится в 29 томах", - написал он в своем Twitter.

"Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - добавил он.

Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 12, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля Международный суд ООН огласил сразу несколько решений в деле по иску Украины против России. Так, суд признал за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Кроме того, суд заявил, что Украина не предоставила достаточно доказательств финансирования Россией терроризма. Вместе с тем Международный суд ООН согласился на введение мер по иску Украины против РФ в части защиты национальных меньшинств в Крыму.

Также суд обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.