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1 декабря • обновлено в 08:30
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"Нас обманывают!" Кравчук предупредил Зеленского перед встречей с Путиным

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Первый президент Украины Леонид Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому важный совет перед саммитом в "нормандском формате" в Париже (Франция), в том числе и перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, главное – защищать страну и говорить правду. Соответственное заявление Кравчук сделал в эфире телеканала "112" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда это только на словах. С нами играют, как кошка с мышью, нам говорят и обещаю, а через нас говорят с Путиным", – подчеркнул первый президент Украины.

Леонид Кравчук, Владимир Зеленский и Владимир Путин

Леонид Кравчук, Владимир Зеленский и Владимир Путин

По его мнению, Зеленскому нужно сказать, что украинцы – великий народ, а также что участники саммита должны говорить о том, что отвечает интересам Украины.

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"Нам надоело слушать, а война продолжается, люди гибнут. Ми относимся к этому очень болезненно... Тогда давайте вместе сделаем так, чтобы наступил мир в Украине", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СМИ писали, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • А 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины, состоится 9 декабря в Париже.

  • Зеленский сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на что-то другое.

  • Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Леонид Кравчук Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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семенов Александр
семенов Александр
Представляю как Зеленский заявится, на встречу, и заявит "украйинци вэлыкый народ" не то что вы шелупень всякая.... Успех переговоров обеспечен!!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Слушайте советы Кравчука! Вернётесь к *кравчучкам* Он первый начал РАЗВАЛ Украины!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Kuksov Micha, Никакого "развала Украины" нет, есть российская агрессия против Украины.
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