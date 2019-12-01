"Нас обманывают!" Кравчук предупредил Зеленского перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому важный совет перед саммитом в "нормандском формате" в Париже (Франция), в том числе и перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, главное – защищать страну и говорить правду. Соответственное заявление Кравчук сделал в эфире телеканала "112" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда это только на словах. С нами играют, как кошка с мышью, нам говорят и обещаю, а через нас говорят с Путиным", – подчеркнул первый президент Украины.

Леонид Кравчук, Владимир Зеленский и Владимир Путин

По его мнению, Зеленскому нужно сказать, что украинцы – великий народ, а также что участники саммита должны говорить о том, что отвечает интересам Украины.

"Нам надоело слушать, а война продолжается, люди гибнут. Ми относимся к этому очень болезненно... Тогда давайте вместе сделаем так, чтобы наступил мир в Украине", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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