"Нас обманывают!" Кравчук предупредил Зеленского перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал действующему главе государства Владимиру Зеленскому важный совет перед саммитом в "нормандском формате" в Париже (Франция), в том числе и перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, главное – защищать страну и говорить правду. Соответственное заявление Кравчук сделал в эфире телеканала "112" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда это только на словах. С нами играют, как кошка с мышью, нам говорят и обещаю, а через нас говорят с Путиным", – подчеркнул первый президент Украины.
Леонид Кравчук, Владимир Зеленский и Владимир Путин
По его мнению, Зеленскому нужно сказать, что украинцы – великий народ, а также что участники саммита должны говорить о том, что отвечает интересам Украины.
"Нам надоело слушать, а война продолжается, люди гибнут. Ми относимся к этому очень болезненно... Тогда давайте вместе сделаем так, чтобы наступил мир в Украине", – подытожил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ писали, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" 24 или 26 ноября.
В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.
А 15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины, состоится 9 декабря в Париже.
Зеленский сказал, что на саммите планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и надеется договориться с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если в ходе встречи решит заменить Минские соглашения на что-то другое.
Саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря в Париже (Франция), состоится в Елисейском дворце.
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