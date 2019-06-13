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"Нас не устраивает!" У Зеленского пожаловались на проблемы из-за Администрации президента

1.8тЧитать материал на украинском

В команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что уже ищут новое помещение для администрации главы государства, поскольку здание на Банковой их не устраивает.

О том, куда может переехать Зеленский, рассказал в интервью "24 каналу" его помощник Андрей Ермак.

"Я не знаю как вам, но мы здесь не очень комфортно себя чувствуем, потому что мы абсолютно отличаемся от той команды, которая здесь работала. Мы люди, которые настроены на изменения в стране, а все, что здесь есть, не очень соответствует нашему желанию. Поэтому, безусловно, у нас есть четкий план, как переехать, но это непросто", – поделился он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По словам Ермака, команда Зеленского ищет совершенно другое по концепции помещение open space.

"Когда я первый раз пришел, то здесь разве портреты вождей не висели. Поэтому каждый день приходить в этот музей нас не устраивает. Однако, мы работаем сегодня здесь, и надеюсь, что скоро мы будем иметь возможность переехать и работать в более современном и демократическом помещении. Такие планы есть. И я верю, что в ближайшее время они реализуются", – рассказал он.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Униан

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Ермак
Место
Украина
Теги
Администрация ПрезидентаВладимир Зеленский
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Smith Lera
Smith Lera
За чій рахунок буде банкет-переїзд, навже за гроші з офшорів зеблазнябені чи самого бені.
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