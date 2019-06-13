"Нас не устраивает!" У Зеленского пожаловались на проблемы из-за Администрации президента

В команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что уже ищут новое помещение для администрации главы государства, поскольку здание на Банковой их не устраивает.

О том, куда может переехать Зеленский, рассказал в интервью "24 каналу" его помощник Андрей Ермак.

"Я не знаю как вам, но мы здесь не очень комфортно себя чувствуем, потому что мы абсолютно отличаемся от той команды, которая здесь работала. Мы люди, которые настроены на изменения в стране, а все, что здесь есть, не очень соответствует нашему желанию. Поэтому, безусловно, у нас есть четкий план, как переехать, но это непросто", – поделился он.

Владимир Зеленский

По словам Ермака, команда Зеленского ищет совершенно другое по концепции помещение open space.

"Когда я первый раз пришел, то здесь разве портреты вождей не висели. Поэтому каждый день приходить в этот музей нас не устраивает. Однако, мы работаем сегодня здесь, и надеюсь, что скоро мы будем иметь возможность переехать и работать в более современном и демократическом помещении. Такие планы есть. И я верю, что в ближайшее время они реализуются", – рассказал он.

Андрей Ермак Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы переехать из Администрации президента. Он предпочел бы иметь рабочее место в более непринужденной обстановке.

Заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко рассказал о переезде АП с Банковой.

При этом команде Зеленского посоветовали не менять территориально администрацию из-за технических сложностей.

Стало известно, что АП может переместиться в конгрессно-выставочный центр "Парковый", который известен как "вертолетная площадка Януковича".

Зеленского предупредили, что переезд с улицы Банковой в конгрессно-выставочный центр "Парковый" создает большие риски для безопасности главы государства.

На сайте президента Украины 6 июня появилась петиция, в которой предлагается перенести администрацию главы государства на левый берег Киева.

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