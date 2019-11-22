"Нас дискредитируют!" Депутат объяснила скандалы со "слугами народа"

Народный депутат Украины от президентской фракции Роксолана Пидласа объяснила скандалы вокруг "Слуги народа" попыткой дискредитации со стороны конкурентов.

"Я бы сказала, что 90% из того, что появляется – это неправда. Конечно, также появляется и правдивый компромат", – заявила Пидласа в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

По ее мнению, причина такой лавины скандалов – в высоком рейтинге СН.

"Почему скандал на скандале? Потому что все-таки рейтинг партии "Слуга народа" остается очень высоким. Насколько я помню, в октябре социологическая группа "Рейтинг" показывала, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, то за нас бы проголосовало 49% избирателей. Это очень много. Это больше, чем за нас проголосовало на выборах. И всем политическим силам выгодно нас дискредитировать. Поэтому так много компромата появляется", – предположила нардеп.

Пидласа также обратила внимание, что компромат начал появляться именно сейчас, а не во время избирательной гонки или первого месяца работы Рады.

"Он появился именно сейчас, когда мы действительно показываем, что выполняем свои обещания и все понимают, что людям это нравится… Конечно, выгодно бить по отдельным членам фракции "Слуги народа" и надеяться, что это бросит тень на всю политическую силу", – считает она.

Впрочем, отметила политик, практически у любого человека есть свои секреты, которые он бы не хотел показывать обществу.

"Но тот факт, что эту информацию из прошлого людей достают и вбрасывают в общественное пространство – я расцениваю как информационную атаку. Мы не только о компромате говорим. О разных сливах переписки, о "Джокерах", разных пранкерах…", – уточнила Пидласа.

"Слуги народа" оказались замешаны в нескольких громких скандалах facebook.com/sluganarodu.official

OBOZREVATEL напоминает о главных скандалах осени, в которых оказались замешаны представители "Слуги народа":

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в комментарии OBOZREVATEL предположил, что о скандалах вокруг "слуг народа" многие избиратели могут не знать.

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