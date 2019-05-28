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"Нас без нас женили!" Вакарчук рассказал, с кем идет на выборы

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Политическая сила "Голос", возглавляемая музыкантом Святославом Вакарчуком, не намерена объединяться с политическими брендами.

Однако партия готова объединяться с людьми, разделяющими ее идеологию и принципы, заявил Вакарчук в видеообращении на странице в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Тут некоторые пытаются нас без нас женить, поэтому расставлю точки над "і" и официально заявляю: партия "Голос" не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!" – сказал он.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Лидер партии напомнил, что вскоре состоится съезд "Голоса" и на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами.

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"Мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не рушить, а строить. Но мы будем рушить старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую", - заключил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вакарчук пообещал, что в его партии не будет людей, которые являются действующими народными депутатами, однако заявил о возможных исключениях.

  • Также музыкант пояснил, почему захотел вновь стать народным депутатом, назвав главную задачу его партии в парламенте.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Козлова Юля
Козлова Юля
Моя 6лагoдaрнocть вceм тем, кто пoкaзал мнe этот чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁qi8djca Прocтo прoйдя опроc получила почти полyгодовyю зaрплaту)) Пользуйтесь, пока eсть возмoжность=)
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