"Нас без нас женили!" Вакарчук рассказал, с кем идет на выборы

Политическая сила "Голос", возглавляемая музыкантом Святославом Вакарчуком, не намерена объединяться с политическими брендами.
Однако партия готова объединяться с людьми, разделяющими ее идеологию и принципы, заявил Вакарчук в видеообращении на странице в Twitter (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Тут некоторые пытаются нас без нас женить, поэтому расставлю точки над "і" и официально заявляю: партия "Голос" не объединяется с политическими брендами. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!" – сказал он.
Святослав Вакарчук
Радіо Свобода
Лидер партии напомнил, что вскоре состоится съезд "Голоса" и на нем в повестке дня не будет пункта об объединении с другими политическими силами.
"Мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас, и мы идем в украинскую политику не рушить, а строить. Но мы будем рушить старые схемы, старые правила и старую политику, и мы будем строить политику новую", - заключил Вакарчук.
Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вакарчук пообещал, что в его партии не будет людей, которые являются действующими народными депутатами, однако заявил о возможных исключениях.
Также музыкант пояснил, почему захотел вновь стать народным депутатом, назвав главную задачу его партии в парламенте.
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