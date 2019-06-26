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Нарушил семь статей УКУ: чиновнику ГФС объявили о подозрении

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Прокуратура Одесской области объявила о подозрении чиновнику Государственной фискальной службы Украины Игорю Чипичадзе.

И.о. начальника Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, полковника налоговой милиции подозревают сразу в семи уголовных нарушениях. Об этом говорится в спецсообщении первого заместителя начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Александра Собчука.

Нарушил семь статей УКУ: чиновнику ГФС объявили о подозрении

Экономическая правда

Прокуратура требует избрать меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн. Соответствующее ходатайство было направлено 25 июня 2019 года в Киевский райсуд г. Одессы.

Чипичадзе обвиняют в нарушении таких статей УКУ: ч.3 ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций), ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах), ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.1 ст. 366 (служебная подделка), ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью).

Уголовное производство было открыто 14 марта 2018 года.

Нарушил семь статей УКУ: чиновнику ГФС объявили о подозрении

Скриншот спецдонесение

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксану Томчук отстранили от должности на время проведения служебной проверки.

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Место
Украина
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