Нарушил семь статей УКУ: чиновнику ГФС объявили о подозрении

Прокуратура Одесской области объявила о подозрении чиновнику Государственной фискальной службы Украины Игорю Чипичадзе.

И.о. начальника Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, полковника налоговой милиции подозревают сразу в семи уголовных нарушениях. Об этом говорится в спецсообщении первого заместителя начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Александра Собчука.

Экономическая правда

Прокуратура требует избрать меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн. Соответствующее ходатайство было направлено 25 июня 2019 года в Киевский райсуд г. Одессы.

Чипичадзе обвиняют в нарушении таких статей УКУ: ч.3 ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций), ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах), ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.1 ст. 366 (служебная подделка), ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью).

Уголовное производство было открыто 14 марта 2018 года.

Скриншот спецдонесение

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. начальника главного управления ГФС в Днепропетровской области Оксану Томчук отстранили от должности на время проведения служебной проверки.

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