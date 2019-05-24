"Нарушил клятву!" Зеленскому предрекли судьбу Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский, нарушивший Конституцию, закончит так же, как и беглый экс-гарант Виктор Янукович.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-нардеп, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.

"Если Конституционный суд будет руководствоваться исключительно Конституцией Украины, он признает указ пана Зеленского (о роспуске парламента. – Ред.) неконституционным. Нарушив Конституцию буквально через несколько минут после инаугурации, когда он на ней клялся, и на следующий день, сделав антиконституционный шаг, подписав этот указ – это начало трагического конца пана Зеленского. В свое время я предупреждал пана Януковича, какая у него будет трагическая судьба, и не только его. Я бы не хотел, чтобы это произошло и с Зеленским", – отметил он.

Генерал подчеркнул, что даже "руки не подаст" Зеленскому, который избегал мобилизации в воюющей стране.

"Когда пан Зеленский принял присягу и вышел встретиться с руководителями оборонного сектора и СБУ, все военные, которые были, отдавали ему честь. И только два генерала не отдали ему честь – глава СБУ пан Грицак и командующий ССО", – акцентировал он.

Владимир Зеленский

Омельченко добавил, что не воспринимает Зеленского, как личность, ведь он "прятался от войны".

"Было 4 повестки, а в это время погибали наши лучшие сыны и дочери на фронте, и ты становишься верховным главнокомандующим", – подытожил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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