Нарушения на местных выборах 25 октября в Украине: как следить и где смотреть

Отслеживать и анализировать информацию о нарушениях на местных выборах в 2020 году в режиме онлайн можно с помощью специального сервиса МВД.

Систему онлайн-мониторинга нарушений министерство запустило в 2019 году перед выборами президента. На местных выборах-2020 она также будет доступна круглосуточно и без выходных. OBOZREVATEL проверил работу системы.

На главной странице сайт vybory2019.mvs.gov.ua вверху в выпадающем меню можно выбрать, какие выборы вас интересуют, например местные выборы 2020.

Вверху страницы нужно выбрать вкладку "Местные выборы 2020". Скриншот

Любой пользователь сможет увидеть интерактивную карту Украины и оценить количество и распределение зарегистрированных заявлений о нарушениях по всей стране.

Также там можно посмотреть всю архивную информацию о нарушениях, зафиксированных на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Информация на портале фильтруется по виду правонарушения, территориальности и дате, содержит первичную фабулу нарушения, без разглашения тайны досудебного расследования.

Вверху справа есть пиктограмма с фильтрами, нажав на которую, можно выбрать, какие виды правонарушений хотите увидеть: административные, криминальные, неклассифицированные, события с дополнительной информацией или другие события, которые нарушают избирательный процесс.

С помощью фильтров можно найти интересующую вас информацию. Скриншот

Там же можно отфильтровать информацию по статья Криминального или Административного кодексов и областям Украины.

В правой части экрана представлена лента событий, которые отображаются в хронологической последовательности.

Также с помощью сервиса можно подать обращение по поводу нарушения, нажав на кнопку “Подать обращение”. В МВД заверили, что электронные обращения приравниваются к письменным и обязательно будут рассматриваться.

С помощью системы можно подать обращение по поводу нарушения. Скриншот

Таким образом, любой человек, подавший заявление о нарушении, сможет контролировать ход его расследования, а кандидаты, штабы, наблюдатели и журналисты могут оценить, сколько фиксируется нарушений, в каких регионах и могут ли они повлиять на результаты выборов.

Как писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к участникам местных выборов, которые стартовали в Украине, с просьбой строго соблюдать требования закона и не прибегать к незаконным действиям, которые могли бы расшатать ситуацию в округах.