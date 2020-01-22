Я достаточно часто слышал о том, что на фоне остальной массы "Слуги народа", спикер ВР Дмитрий Разумков вменяемый и адекватный человек. Говорят, что у него достойный объёмом знаний, он понимает важность государственных институций и хорошо осознает необходимость соблюдения процедур. И после такой оценки его уровня компетентности мне не понятно, что вчера произошло в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
В эфире Дмитрий Разумков объяснил, почему допускал нарушение положений регламента при принятии законов. И это объяснение меня не просто не устраивает, а возмущает. По словам Разумкова, если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой результативной. "Согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней... Если выходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли", - заявил он.
Я правильно понимаю, что теперь ради своей личной эффективности все могут нарушать закон? Ведь регламент ВР - это один из законов Украины. Это значит, что можно физически выбить показания из подозреваемого. И то, что он может быть не виноват уже не важно. Ведь все во имя результата.
Это значит, что теперь бизнесмены ради повышения своей эффективности могут нанимать на работу детей и платить им копейки. Не важно, что это нарушает закон. Важна ведь эффективность и то, что их бизнес теперь будет показывать высокие результаты.
Это значит, что таксисты могут идти в стоматологи и хирурги без профильного образования и уже начинать лечить людей. Просто есть дефицит стоматологов и хирургов. А то что у них нет профильного образования и это нарушение закона - не страшно. Ведь они смогут обслужить много людей, которые ждут лечение. И начать могут с Разумкова и его сотоварищей.
Кстати, такси часто приходится долго ждать. Так давайте разрешим пьяным и людям без водительских прав садиться за руль такси. Ведь тогда ждать придется меньше. И пусть пьяные таксисты возят депутатов "Слуги народа" и их близких. Так будет честно.
Я очень удивлен, что Разумкову надо объяснять, что скорость не замена качеству, а нарушение закона нельзя оправдывать высокую результативность. Кстати, эта результативность с очень сомнительным качеством. Но видимо это тот случай, когда важны потемкинские деревни, а не реальные изменения. Именно поэтому Разумков признает, что нарушает закон, но считает, что ему можно. И такой правовой нигилизм от спикера законодательного органа расстраивает меня еще больше. В общем повторяется формула выписанная еще Оруэллом в "Скотской ферме": - Все животные равны, но некоторые животные равнее других.
Видимо это тот самый случай.
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