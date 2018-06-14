Нарушение религиозных свобод в Украине: США представили разгромную резолюцию

Сенат США представил резолюцию, в которой возлагается ответственность за нарушение религиозных свобод в аннексированном Крыму и оккупированной части Донбасса на Россию.

"Двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викери представила проект резолюции по ситуации в области религиозных свобод в регионе ОБСЕ. Как отмечается в резолюции, учитывая то, что власти Российской Федерации осуществили вторжение в украинском Крыму и силой незаконно его оккупировали, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", – сообщает посольство Украины в США в Facebook.

В документе также говорится, что в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове.

"Как подчеркивается, уже имели место в виде, в частности, похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульманами из числа крымских татар, верных Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов", – отметили в посольстве.

Кроме того, отдельно в резолюции указано об аналогичной ответственности России за преступления на территории ОРДЛО.

"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - подчеркнули в посольстве Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европарламент принял резолюцию с требованием к российским властям незамедлительно освободить политзаключенного Олега Сенцова и остальных украинцев, задержанных в РФ и Крыму.