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28 апреля • обновлено в 14:04
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Александр Кочетков
Александр Кочетков
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Народовластие догоняет Зеленского

3.8т

Перед выборами Владимир Зеленский обещал исполнения трех народных чаяний: мир на Донбассе, покарание высокопоставленных преступников и внедрение народовластия. Остальное — лишь агитационные рюшечки.

Достижение мира оказалось неизмеримо сложнее, чем представлялось будущему президенту. Но тема не угасла, причем, в ней просматриваются как обнадеживающие (возврат пленных), так и пугающие (консультативный совет) моменты.

С покаранием явно не сложилось. Если не считать особо циничной карой назначение персонажей времен Януковича и Порошенко не просто на ответственные, а на самые "хлебные" посты (посмотрите, кто приходит, например, в Налоговую).

А про народовластие Зеленский постарался забыть. Тему как бы прикрывают салфеткой, словно ненароком пролитый на скатерть компот.

Но известно, что геморрой пересидеть нельзя. Отложить народовластие тоже — все равно вылезет на поверхность. Обращение мэра Днепра Бориса Филатова к президенту Зеленскому — тому свидетельством. Это как повышенная температура, которая сигнализирует, что наше государство подхватило административный коронавирус.

Вот как у нас сейчас работает вертикаль власти, точнее, имитирует работу?

Большинство свеженазначенных министров и губернаторов, что из "новых лиц", что из надоевших до изжоги, а также их замы, ничего не соображают в том, чем пытаются руководить. В результате в министерствах и областях пытаются бездумно исполнять указания из офиса президента. А оттуда командуют по любому поводу, который каким-то образом до Банковой докатился. И возникает суперцентрализация, как в России, когда открывать ли какой-то базар или наливайку, решают исключительно в Кремле. Зачем нам это, если мы вроде как движемся в Европу?

А если однозначных команд от Банковой нет, то министры и губернаторы руководствуются подсказками среднего чиновничьего звена, которое пересиживает на своих должностях уже третьего президента. Эти чиновники тривиально манипулируют своими малограмотными начальниками. Поэтому у нас и продолжаются все прежние коррупционные схемы, которые игнорируют/участвуют новые руководители (смотри коллизию с Максимом Нефедовым и Сергеем Верлановым).

Министры и губернаторы назначаются, поэтому смотрят в рот центру. Мэры — избираются, поэтому ориентируются на своих горожан. Мэрам виднее, должны ли работать у них в городе сельхозрынки или можно обойтись супермаркетами, может ли функционировать общественный транспорт или пускай пользуются телепортацией, стоит ли закрывать парки от мам с колясками, но запускать туда бабушек с собачками? Местная власть должна управлять местными налогами, тогда она наверняка снимет на послекарантинный период все ограничения для малого и среднего бизнеса, потому что деньги вернутся в бюджет через торговлю и оплату услуг.

Когда экспертное сообщество страны разрабатывало проект Общественного Договора, то туда закладывался краеугольный принцип: центр управляет стратегией развития, обороной, безопасностью, внешней политикой и задает обязательные стандарты в медицине, образовании, финансовых операциях и подобных общенациональных темах. Все остальное решают в территориальных громадах на договорной основе. Это и есть та правильная децентрализация, которая сбережет унитарность Украины.

Уж не знаю, насколько Борис Филатов знаком с нашими разработкам, но выступает точно в этой логике. Причем, мэра Днепра в этом вопросе поддерживают не только мэры столицы и других миллионников, но и руководители малых городов Украины — поинтересуйтесь в "Ассоциации мэров".

Так что президенту Зеленскому игнорировать народовластие не стоит: все равно догонит — не сейчас, так на местных выборах.

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Автор
Александр Кочетков Александр Кочетков
Персоны
Борис Филатов Владимир Зеленский
Место
Украина
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