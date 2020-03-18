Шахов подтвердил, что заразился коронавирусом

Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился смертельным коронавирусом COVID-19.

Свой диагноз 44-летний политик подтвердил в комментарии ТСН.

"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую себя нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня (18 марта) поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус", – рассказал Шахов

Также депутат в Facebook сообщил, что первые симптомы болезни у него проявились три дня назад.

"Чувствую себя нормально. Началось это 3 дня назад. Температура поднялась до 38 градусов. Тогда я вызвал врачей и сдал сперва анализы на грипп. Но результаты показали отрицательную форму. При этом коронавируса не обнаружили. На следующий день я вызвал врачей, чтобы они проверили мои легкие. Мне дали простые рецепты, сказали пить больше воды и прочее. Но я настоял, чтобы взяли анализы на коронавирус, и только сегодня (18 марта) мне позвонили из лаборатории и подтвердили болезнь", – добавил он он.

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