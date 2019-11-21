"Наркоманы и металлолом": Арахамия ответил на скандал с Юзиком и "швалью"

В скандале с опубликованием аудио разговора народного депутата из "Слуги народа" Юрия Корявченкова, известного как Юзик из "Квартала 95", нет криминала.

Такое заявление на брифинге в Киеве, 21 ноября сделал глава фракции СН Давид Арахамия, отвечая на вопрос корреспондента OBOZREVATEL.

"Я слышал, что люди приехали в родной город к президенту. Это нардепы из разных округов, они не связаны между собой. Говорят, что там наркоманы, нелегальная игруха, металлолом. Они хотят навести в этом месте порядок. Это мое видение", – сообщил он.

Арахамия считает, что "слуги народа" не совершили ничего противозаконного.

"Это люди из разных лагерей, они не смогли бы вместе делать что-то криминальное. Эта информация появлялась в оперативных источниках еще три месяца назад, оперативники ее переслушали и сказали, что там нет криминала", – добавил политик.

Также нардеп отметил, что само аудио было нарезано, поэтому из него сложно понять весь разговор.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога, в котором последнего инструктировали, что и с кем "решать". Так, на записи отчетливо слышно голос нардепа Юрия Корявченкова.

Позже глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что аудиозапись разговора с полицией нардепа Корявченкова нужно проверить на подлинность.

Подробно о данном скандале читайте в материале OBOZREVATEL.

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