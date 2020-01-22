"Наркоман! Кива – не мужчина!" Пострадавший от нардепа раскрыл подробности драки

Михаил Майман, с которым в киевском ресторане подрался нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, считает недопустимым, чтобы такие политики находились в стенах Верховной Рады.

Об этом мужчина заявил в видеообращении после инцидента 22 января, сообщив, что знаком с Кивой еще со времен АТО на Донбассе.

"Этот наркоман бросался на людей, палил машины. Всем говорит, что отрежет голову. Вот он подошел ко мне, ударил головой в нос и сказал, что отрежет голову и загонит полицией", – рассказал Майман о драке.

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Илья Кива

По словам мужчины, он ответным ударом разбил Киве губу. Нардеп написал заявление о том, что его избили.

"Илья Кива – это не мужчина, а человек, который на фоне войны вылез в нашем государстве и всем угрожает, таких людей не должно быть в Верховной Раде", – добавил Майман.

Как писал OBOZREVATEL, генпрокурор Руслан Рябошапка лично взялся за скандального нардепа. Сведения о драке уже внесли в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)

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