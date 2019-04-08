В Верховной Раде появится объединение "За Зеленского"

В Верховной Раде Украины народные депутаты решили создать объединение "За Зеленского".

Об этом заявил внефракционный депутат Виталий Куприй на заседании согласительного совета ВР, пишет Inforesist.

Владимир Зеленский "112 Украина"

"Существует большая угроза, что действующая власть сфальсифицирует выборы", — объяснил он необходимость создания указанного объединения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины. В него вышли Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% и Петр Порошенко с 15,95% голосов.

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