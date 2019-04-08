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В Верховной Раде появится объединение "За Зеленского"

4.6тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде Украины народные депутаты решили создать объединение "За Зеленского".

Об этом заявил внефракционный депутат Виталий Куприй на заседании согласительного совета ВР, пишет Inforesist.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"112 Украина"

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"Существует большая угроза, что действующая власть сфальсифицирует выборы", — объяснил он необходимость создания указанного объединения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины. В него вышли Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% и Петр Порошенко с 15,95% голосов.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВиталий Куприй
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Dmytriy Dmytriy
Dmytriy Dmytriy
О побежали первые народные избранники лизожопы.Что это клоуну грозит?Клоун, после того как у него массажист кровь с вены брал,ничего не должен бояться
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
А де інші прізвища? Чи крім пана Купрія в це "об"єднання" ніхто більше не увійшов?!)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ну и кто уже переобувается?
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