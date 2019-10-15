"А туалеты скоро в зале Рады поставят?" Нардепы наплевали на запрет Разумкова: видеофакт

Депутаты Верховной Рады Украины из фракции "Голос" устроили "перекус" прямо посреди заседания.

Соответствующее видео из залы парламента во вторник, 15 октября, на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Он заснял, как народные избранники с телефонами в руках переговариваются, кушая виноград и хлебцы.

Скрин видео

В кадр, в частности, попал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин Скрин видео

Отметим, интернет-пользователи отреагировали на ситуацию довольно негативно.

"Закуска есть, а где вискарь?" "Воспитание нулевое", "Им покушать некогда, они же работают", "Скоро будут яйца и котлетки", "Они хоть знают, за что голосуют?" "Свинарник", "А туалеты скоро в зале Рады поставят?" – пишут в комментариях.

При этом недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков затрагивал тему поведения на заседаниях. Он отчитал народных депутатов из-за курения и употребления пищи в сессионном зале, а также удовлетворения "других физиологических потребностей".

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Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

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