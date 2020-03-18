Коронавирус у Шахова: нардепы уходят на карантин. Список обновляется

Из-за заражения коронавирусом народного депутата от группы "Довіра" Сергея Шахова, его коллеги вынужденно уходят на самоизоляцию.

О том, кто уже заявил о карантине и кто должен самоизолироваться – в материале OBOZREVATEL.

Кто точно должен уйти на карантин (были на заседании комитета с Шаховым):

Зиновий Андрийович ("Слуга народа"),

Леся Василенко ("Голос"),

Игорь Кривошеев ("Слуга народа"),

Александр Мариковский ("Слуга народа"),

Юлия Овчинникова ("Слуга народа"),

Александр Фельдман ("Батькивщина"),

Павел Якименко ("Слуга народа"),

Олег Бондаренко ("Слуга народа"),

Андрей Задорожний ("Слуга народа"),

Елена Криворучкина ("Слуга народа"),

Эдуард Прощук ("Слуга народа").

По информации OBOZREVATEL, на данный момент об обсервации заявили только трое депутатов. Среди них Леся Василенко (была на комитете), Ярослав Юрчишин ("Голос", был на эфирах с Шаховым), и "слуга народа" Арсений Пушкаренко (посещал комитет).

"Я был на эфирах с господином Сергеем Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры. Но коллег не выбирают, выбираете их вы, уважаемые избиратели", – написал в своем Facebook Юрчишин.

Также в "Голосе" подчеркнули, что впредь народные избранники фракции будут особо серьезно относиться как к работе в Раде, так и к публичным выступлениям (в контексте медицинской безопасности).

Уже известно, что на карантин уйдет и народный депутат "Слуги народа" Арсений Пушкаренко. "Когда стало известно о подтверждении у коллеги Шахматная вируса СOVID 19 я лично, так же и весь Комитет по вопросам экологической политики, пошли на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо чего и вам всем желаю", – подчеркнул парламентарий.

Замглавы фракции СН Евгения Кравчук уже заявила, что изоляция рекомендована всем членам комитета по вопросам экологической политики, а это 12 человек. "Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым рекомендована самоизоляция на 14 дней. Сейчас список контактов уточняется", – написала она в Facebook.

Кстати, также на карантин должны попасть и журналисты. "11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го я в 7:00 утра был на программе "Суспільного", "Доброго ранку, країна!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой", – рассказал Шахов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).

После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

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