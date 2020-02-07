Нардепы сорвали выступление Гончарука в Раде. Фото

В пятницу, 7 февраля, народные депутаты сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады.
Глава Кабинета министров выступал перед нардепами на "Часе вопросов к правительству". После завершения выступления Гончарук хотел сойти с трибуны, но политики начали возмущаться.
Парламентарии требовали предоставить им время для вопросов к премьеру. Группа политиков из разных фракций подбежала к президиуму ВР, выражая свое недовольство.
Потасовка в Раде
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"Час вопросов к правительству не предвидит вопросов к премьеру. У вас было время, чтобы задать вопросы", – пытался успокоить депутатов спикер Дмитрий Разумков.
После глава ВР сообщил, что Гончарук согласился ответить на вопросы двух фракций: "Батьківщина" и "Европейская солидарность". Премьер ответил на дополнительные вопросы и покинул сессионный зал.
Нардепы блокируют президиум
Скриншот
Нардепы блокируют президиум ВР
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Верховной Раде Украины произошла очередная потасовка возле трибуны президиума.
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