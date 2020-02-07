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8 февраля • обновлено в 07:37
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Нардепы сорвали выступление Гончарука в Раде. Фото

11.2т
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В пятницу, 7 февраля, народные депутаты сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады.

Глава Кабинета министров выступал перед нардепами на "Часе вопросов к правительству". После завершения выступления Гончарук хотел сойти с трибуны, но политики начали возмущаться.

Парламентарии требовали предоставить им время для вопросов к премьеру. Группа политиков из разных фракций подбежала к президиуму ВР, выражая свое недовольство.

Потасовка в Раде

Потасовка в Раде

Скриншот

"Час вопросов к правительству не предвидит вопросов к премьеру. У вас было время, чтобы задать вопросы", – пытался успокоить депутатов спикер Дмитрий Разумков.

После глава ВР сообщил, что Гончарук согласился ответить на вопросы двух фракций: "Батьківщина" и "Европейская солидарность". Премьер ответил на дополнительные вопросы и покинул сессионный зал.

Нардепы блокируют президиум

Нардепы блокируют президиум

Скриншот

Нардепы блокируют президиум ВР

Нардепы блокируют президиум ВР

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Верховной Раде Украины произошла очередная потасовка возле трибуны президиума.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Алексей Гончарук Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ВО Батьківщина Партия "Европейская солидарность"
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"В пятницу, 7 февраля, народные депутаты сорвали выступление премьер-министра Алексея Гончарука, не дав ему покинуть зал Верховной Рады" после его выступления.Писаки обоза что там кому сорвал после того выступил премьер?Понос слов при отсутствии мозгов.
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