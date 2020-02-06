Нардепы снова сцепились у трибуны Рады: видео драки

В Верховной Раде Украины произошла очередная потасовка возле трибуны президиума. Судя по кадрам, представители "Батьківщини" хотели туда прорваться, однако их стали сдерживать нардепы от "Слуги народа".

Видео показал собственный корреспондент OBOZREVATEL из зала парламента. На записи видно, что противостояние перешло в силовое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, к примеру, внефракционный депутат Сергей Рудык начал толкаться с Сергеем Бабаком и Владимиром Вороновым от "Слуги народа".

Драка в Раде Pavlovsky News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а оппозиция – весь президиум Верховной Рады. Также на кадры попали и стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько с нардепами от "Слуги народа".

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