Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардепы снова сцепились у трибуны Рады: видео драки

15.2т
Читать материал на украинском

В Верховной Раде Украины произошла очередная потасовка возле трибуны президиума. Судя по кадрам, представители "Батьківщини" хотели туда прорваться, однако их стали сдерживать нардепы от "Слуги народа".

Видео показал собственный корреспондент OBOZREVATEL из зала парламента. На записи видно, что противостояние перешло в силовое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, к примеру, внефракционный депутат Сергей Рудык начал толкаться с Сергеем Бабаком и Владимиром Вороновым от "Слуги народа".

Драка в Раде

Драка в Раде

Pavlovsky News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала место спикера парламента Дмитрия Разумкова, а оппозиция – весь президиум Верховной Рады. Также на кадры попали и стычки между представителями "Батьківщини" Сергеем Власенко и Иваном Крулько с нардепами от "Слуги народа".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Драки нардепов" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Драки нардепов
Теги
ВО Батьківщина Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
13
61
Смешно
5
Интересно
10
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Демократия по-киевски))) Настоящие укропЭйцы всегда, при недостатке словесных аргументов, принимаются за кулаки.... Вот ведь стадо...))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Поросенко Пеця
Поросенко Пеця
Ипаный Габон.Позорники мля вас сук зря Савченко не разпиздо...ла в хлам .Нет вам ни капли доверия мразям,как и этому навозу -обозу.Будьте прокляты на века твари
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
в европах все так делают
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги