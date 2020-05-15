А вот это уже даже не смешно и новое дно. Нардепы таки поддержали законопроект, который позволит им скрывать имущество с помощью детей, что предусмотрено проектом закона № 3355-1. Теперь эти новые лица из #моносброда и старые коррупционеры будут записывать все на своих детей, которые живут не с ними, а например в Европе или прописаны по другому адресу, и будут голыми и босыми перед избирателями, как церковные мыши. Как говорится, оцените красоту игры. За этот трэш сегодня не проголосовали только депутаты из "Европейской солидарности" и "Голоса".

И теперь разные госслужащие, нардепы, члены Кабмина, президент, должностные лица местного самоуправления, судьи и многие другие получили возможность не декларировать свое имущество и доходы, если перепишут его на детей. И даже на внебрачных детей. Особенно это удобно, если доходы незаконные и получены коррупционным путем. Представляю сколько сейчас внебрачных детей появится у всех этих лиц. Смешно будет, если дети будут старше декларанта. Но на сеансе уриноофтальмологии, который практикует власть по отношению к гражданам, теперь возможно все что угодно.