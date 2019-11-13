Рябошапку призвали уволить скандального Кулика: обнародован документ

К генеральному прокурору Руслану Рябошапке обратились 62 народных депутата с требованием уволить скандального бывшего военного прокурора АТО Константина Кулика из органов прокуратуры.

Соответствующий депутатский запрос опубликовал "Главком" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"К нам, как к народным депутатам, поступили обращения ОО "Стоп коррупции" о невозможности дальнейшего пребывания на должности в Генеральной прокуратуре Константина Кулика. Прокурор Кулик известен всей Украине своим скандальным коррупционным прошлым и осуществлением заказных политических расправ над оппонентами. В рамках проведения реформы органов прокуратуры было организовано тестирование, на которое не явился указанный прокурор", – сказано в документе.

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Рябошапку призвали уволить скандального Кулика uaportal.com

Депутаты подчеркнули, что реформа прокуратуры направлена ​​на очищение ведомства и предоставление возможности добродетельным кандидатам занять пост прокурора.

"Прокурор Кулик таким критериям явно не отвечает", – подытожили парламентарии, поставив свои подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

Рябошапка пообещал немедленно отреагировать на запросы и уволить Кулика из Генеральной прокуратуры.

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