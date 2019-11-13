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13 ноября • обновлено в 09:01
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Рябошапку призвали уволить скандального Кулика: обнародован документ

2.1т
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К генеральному прокурору Руслану Рябошапке обратились 62 народных депутата с требованием уволить скандального бывшего военного прокурора АТО Константина Кулика из органов прокуратуры.

Соответствующий депутатский запрос опубликовал "Главком" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"К нам, как к народным депутатам, поступили обращения ОО "Стоп коррупции" о невозможности дальнейшего пребывания на должности в Генеральной прокуратуре Константина Кулика. Прокурор Кулик известен всей Украине своим скандальным коррупционным прошлым и осуществлением заказных политических расправ над оппонентами. В рамках проведения реформы органов прокуратуры было организовано тестирование, на которое не явился указанный прокурор", – сказано в документе.

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Рябошапку призвали уволить скандального Кулика

Рябошапку призвали уволить скандального Кулика

uaportal.com

Депутаты подчеркнули, что реформа прокуратуры направлена ​​на очищение ведомства и предоставление возможности добродетельным кандидатам занять пост прокурора.

"Прокурор Кулик таким критериям явно не отвечает", – подытожили парламентарии, поставив свои подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывший военный прокурор Константин Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.

  • На сайте президента Украины запустили электронную петицию за увольнение бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика из Офиса генпрокурора.

  • Рябошапка пообещал немедленно отреагировать на запросы и уволить Кулика из Генеральной прокуратуры.

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Персоны
Руслан Рябошапка Константин Кулик
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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