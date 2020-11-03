Нардепы разрешили допуск правоохранителей в зону ООС

Во вторник, 3 ноября, Верховная Рада Украины приняла законопроект №3984, который позволит допуск дознавателя, следователя и прокурора в зону проведения ООС на Донбассе.

За Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 279 нардепов.

Согласно документу, допуск указанных лиц в зону проведения ОС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допуск правоохранителей будет осуществляться в порядке, определенном командующим Объединенных сил.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что принятие закона, который позволит допуск на Донбасс правоохранителей, не может существенно повлиять на ситуацию, уже сложившуюся в "серой зоне". Такое мнение 15 сентября во время эфира на телеканале Obozrevatel TV выразил бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.