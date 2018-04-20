Нардепы рассказали, как проведут майские праздники

Народные депутаты в ближайшие три недели планируют работать в своих округах и встречаться с избирателями.

Об этом нардепы рассказали в кулуарах парламента, сообщает телеканал "24".

"У меня будет бурный отдых. Завтра я еду в Винницу. Послезавтра я буду в Хмельницком", - рассказал нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин.

Его коллега по фракции Иван Винник намерен посетить Новую Каховку Херсонской области и встретится с избирателями.

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В "Батькивщине" также намерены встречаться с избирателями. Лидер партии Юлия Тимошенко со своей командой будет ездить по регионам "и просто послушать людей", а Александра Кужель посетит Запорожье и примет участие в марше чернобыльцев.

Нардеп от Радикальной партии Алена Кошелева собирается поехать к родителям.

"Я планирую поехать домой к родителям, потому что у меня отец заболел и мне надо быть там", - рассказала она.

"Оппоблоковец" Вадим Новинский не исключает, что на следующей неделе примет участие в заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а потом будут встречи с избирателями.

Планами пойти в народ в Днепропетровской и Запорожской областях поделился и другой "оппоблоковец" Александр Вилкул.

И только нардеп от БПП Александр Ревега признал, что собирается отдохнуть.

"Возможно, возможно, недельку я отдохну", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля Верховная Рада ушла на каникулы. Следующее пленарное заседание состоится 15 мая.