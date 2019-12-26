Нардепы признались, где встретят Новый год 2020. Видео

Большинство украинских народных депутатов планируют встречать Новый год в кругу семьи и, по их утверждению, не планируют поездок за границу.

Также не намерены народные избранники изощряться с выбором дорогих подарков для близких. Об этом говорится во влоге Александры Бондарчук, обнародованном на канале RadaTVchannel в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Возможно, с другими депутатами и представителями министерства мы поедем на Новый год в зону АТО поддержать наших героев Украины", – рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко.

Еще один представитель пропрезидентской партии Александр Качура признался, что будет отмечать Новый год дома с маленьким ребенком и женой.

"Никуда не планирую ехать ни на какие курорты в ближайшие годы точно", – отметил Качура.

Депутат от ВО "Свобода" Оксана Савчук собирается отпраздновать новый год в Карпатах с друзьями.

"Мы в 7 часов утра с семьей каждый год выезжаем в какое-то новое место. Это у нас такая традиция", – объяснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади.

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