Нардепы пришли в Раду в защитных масках. Фото

На внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта, некоторые народные депутаты пришли в защитных медицинских масках.
Отметим, что заседание началось с принятия закона по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Так, в защитных масках в парламент пришли депутаты от ОПЗЖ Сергей Левочкин, Василий Нимченко и Наталия Королевская. Отметим, что Королевская, выступая с места, не снимала маску с лица, поэтому ее было плохо слышно. И когда политик была за трибуной Рады, то уже сняла маску.
Королевская в маске
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Королевская в Раде
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Нардепы от ОПЗЖ
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Также в защитной черной маске сидела в зале лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.
Тимошенко в маске
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Геращенко в Раде в маске
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В президиуме в маске сидела только заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.
Кондратюк в президиуме одна в маске
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Депутаты в Раде
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Депутаты в ВР
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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19.
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