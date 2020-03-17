Нардепы пришли в Раду в защитных масках. Фото

На внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта, некоторые народные депутаты пришли в защитных медицинских масках.

Отметим, что заседание началось с принятия закона по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Так, в защитных масках в парламент пришли депутаты от ОПЗЖ Сергей Левочкин, Василий Нимченко и Наталия Королевская. Отметим, что Королевская, выступая с места, не снимала маску с лица, поэтому ее было плохо слышно. И когда политик была за трибуной Рады, то уже сняла маску.

Королевская в маске Скриншот

Королевская в Раде Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ Скриншот

Также в защитной черной маске сидела в зале лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

Тимошенко в маске Скриншот

Геращенко в Раде в маске Скриншот

В президиуме в маске сидела только заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.

Кондратюк в президиуме одна в маске Скриншот

Депутаты в Раде Скриншот

Депутаты в ВР Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19.

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