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17 марта • обновлено в 12:18
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Нардепы пришли в Раду в защитных масках. Фото

1.2т
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На внеочередное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта, некоторые народные депутаты пришли в защитных медицинских масках.

Отметим, что заседание началось с принятия закона по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Так, в защитных масках в парламент пришли депутаты от ОПЗЖ Сергей Левочкин, Василий Нимченко и Наталия Королевская. Отметим, что Королевская, выступая с места, не снимала маску с лица, поэтому ее было плохо слышно. И когда политик была за трибуной Рады, то уже сняла маску.

Королевская в маске

Королевская в маске

Скриншот

Королевская в Раде

Королевская в Раде

Скриншот

Нардепы от ОПЗЖ

Нардепы от ОПЗЖ

Скриншот

Также в защитной черной маске сидела в зале лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

Тимошенко в маске

Тимошенко в маске

Скриншот

Геращенко в Раде в маске

Геращенко в Раде в маске

Скриншот

В президиуме в маске сидела только заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.

Кондратюк в президиуме одна в маске

Кондратюк в президиуме одна в маске

Скриншот

Депутаты в Раде

Депутаты в Раде

Скриншот

Депутаты в ВР

Депутаты в ВР

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз.это новость новостей? и что? когда прийдут без масок,тоже напишите.ушл епки
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Геращенко пусть её вообще никогда не снимает.
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