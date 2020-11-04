Нардепы пришли под КСУ с требованием отставки судей. Фото

Народные депутаты Украину 4 ноября передали в Конституционный суд заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.

Как сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" на своем Telegram-канале, документ подписали 226 парламентариев. Впрочем адресован он не всем судьям, а лишь тем 11 поддержавшим скандальное решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества чиновниками.

"Это политическое заявление направлено на то, чтобы призвать 11 судей сложить полномочия добровольно. Чтобы они поняли, что народные депутаты – это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы, что нет доверия после таких решений к судьям", – сказал председатель фракции "Слуга народа "Давид Арахамия.

В случае, если судьи не сложат полномочия, отметил он, у депутатов есть ряд законодательных инициатив. Все они имеют одну цель – фактически предотвратить дальнейшие решения КСУ, которые могут полностью разрушить антикоррупционную независимую инфраструктуру.

Обращение с требованием отставки судей КСУ подписали 226 нардепов. Укринформ

"Конституционный суд должен рассмотреть в своей программе вопрос конституционности работы Высшего антикоррупционного суда. Это может непосредственно повлиять на приостановление безвизового режима с ЕС. Народ Украины не будет прощать такие решения", – подчеркнул Арахамия и добавил, что есть законопроекты, которые временно заблокируют работу КСУ, а некоторые, в частности президентские, предлагают перезагрузить систему КСУ. Поэтому парламент будет определяться.

При этом, как пишет Укринформ, председатель фракции "Слуга народа" отметил, что голосование за президентский законопроект, который предлагает роспуск всего состава КСУ, является наиболее жестким сценарием.

"Это наиболее жесткий сценарий, законопроект президента, потому 3 ноября в комитете мы его не рассматривали. Мы сейчас идем более таким дипломатическим путем. Но все зависит от реакции Конституционного суда", – подчеркнул Арахамия.

Давид Арахамия рассказал о перспективах президентского законопроекта о роспуске КСУ. Укринформ

Со своей стороны заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк, который также пришел под КСУ, добавил, что в Верховную Раду внесен законопроект, который увеличивает кворум работы Конституционного суда до 17 судей. По его мнению, это будет предохранителем по отношению к работе КСУ, которая "может быть направлена против украинского народа".

"Насколько мне известно, коллеги по парламенту регистрируют по принятию решений (Конституционным судом. – Ред.) двумя третями голосов, есть законопроекты, которые возвращают электронное декларирование. Я думаю, что мы в ближайшее время вместе с парламентом, независимо от политических предпочтений, будем вносить эти законопроекты и голосовать. Надеюсь, что и электронное декларирование мы вернем в ближайшее время", – сказал Железняк.

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