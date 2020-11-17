Нардепы пожаловались в КСУ на карантин выходного дня. Документ

Народные обратились в Конституционный суд с требованием оценить соответствие Конституции Украины постановления Кабмина о введение крантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он также опубликовал фото дополнения к конституционному представлению с подписями народных избранников.

"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием "карантин выходного дня", – написал Дубинский.

В представлении народные депутаты просят оценить соответствие Конституции отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 "О введении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2".

Нардепы обратились в КСУ Telegram Dubinsky.pro

Представление подписали 45 депутатов ВР Telegram Dubinsky.pro

Нардепы попросили оценить конституционность постановления Кабмина о карантине Telegram Dubinsky.pro

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал, что такое карантин выходного дня и какие ограничения вводят.

Карантин выходного дня

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