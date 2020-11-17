Нардепы пожаловались в КСУ на карантин выходного дня. Документ
Народные обратились в Конституционный суд с требованием оценить соответствие Конституции Украины постановления Кабмина о введение крантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он также опубликовал фото дополнения к конституционному представлению с подписями народных избранников.
"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием "карантин выходного дня", – написал Дубинский.
В представлении народные депутаты просят оценить соответствие Конституции отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 "О введении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2".
Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал, что такое карантин выходного дня и какие ограничения вводят.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее мэры ряда городов отказались вводить карантин выходного дня.
По всей стране прошли акции протеста предпринимателей против введения кабмином так называемого карантина выходного дня.
Только за первый день нового карантина, 14 ноября, полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Министр здравоохранения Максим Степанов рекомендовал мэрам, которые выступили против карантина выходного дня, посетить больницы и посмотреть на пациентов в тяжелом состоянии.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что мэры городов не имеют полномочий разрешать работать заведениям, деятельность которых запрещена правилами карантина выходного дня.
Позже Шмыгаль провел онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил внедрение карантина выходного дня и пообещал бизнесу поддержку во время вынужденного простоя.
При этом в Кабмине открыто заговорили о продлении карантина выходного дня.
Во вторник, 17 ноября, в Верховной Раде провалили голосование за проект постановления об отмене карантина выходного дня.