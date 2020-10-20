Нардепы попытались утаить от журналистов в Раде обсуждение "Центра дезинформации". Фото

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады попытались скрыть обсуждение "Центра дезинформации".

Фотокорреспондентам все равно удалось зафиксировать часть переписки, сообщается на странице издания "Буквы" в Facebook.

"Народные избранники обсуждают Центр дезинформации, без которого "никак", и прячутся от "журналистов над телефоном", а фотокоры делают свою работу", – подчеркнули в издании.

Журналисты зафиксировали переписку нардепов о "Центре дезинформации". Facebook "Буквы".

"Про центр дезинформации слышали?

- Пока нет. А что, в АП уже поняли, что без этого никак? Кстати, ты в каком ряду сидишь? Сверху нет журналистов над твоим телефоном?

- Не рядом прям", – говорится в переписке нардепов.

При этом фамилии их журналисты не уточнили.

Facebook "Буквы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости создания в Украине "Центра противодействия пропаганде", чтобы "бороться с фейками, которые вбрасываются в информационное пространство".

Спустя несколько дней после этого президент Владимир Зеленский выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. В своей речи глава государства также говорил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.