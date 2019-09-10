Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект, предусматривающий урегулирование вопроса радиационной защиты при медицинском облучении.

Это произошло во время второго заседания ВР во вторник, 10 сентября. Текст проекта № 1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого являются депутаты фракции "Слуга народа", опубликован пресс-службой парламента.

За документ проголосовали 293 нардепа. Кроме того, депутаты поддержали сокращение сроков подготовки его ко второму чтению.

Иллюстрация. Верховная Рада

Результаты голосования Скрин трансляции

Указывается, что цель закона – гармонизация законодательства страны с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установление единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

В документе также указывается на необходимость учета требований по государственному регулированию вопросов, касающихся обращения с урановыми рудами.

Законопроектом предусматриваются:

урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона; урегулирование вопросов радиационной защиты при медоблучении;

усовершенствование госрегулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Поименное голосование фракций:

Напомним, 10 сентября Рада поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

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