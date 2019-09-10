Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине

Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала за основу законопроект, предусматривающий урегулирование вопроса радиационной защиты при медицинском облучении.

Это произошло во время второго заседания ВР во вторник, 10 сентября. Текст проекта № 1084 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого являются депутаты фракции "Слуга народа", опубликован пресс-службой парламента.

За документ проголосовали 293 нардепа. Кроме того, депутаты поддержали сокращение сроков подготовки его ко второму чтению.

Иллюстрация. Верховная Рада

Иллюстрация. Верховная Рада

Новости
Рада поддержала перезагрузку власти в Украине: кто выступил против
Результаты голосования

Результаты голосования

Скрин трансляции

Указывается, что цель закона – гармонизация законодательства страны с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установление единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

В документе также указывается на необходимость учета требований по государственному регулированию вопросов, касающихся обращения с урановыми рудами.

Законопроектом предусматриваются:

  • урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона; урегулирование вопросов радиационной защиты при медоблучении;

  • усовершенствование госрегулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Поименное голосование фракций:

Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине
Нардепы поддержали изменения в использовании ядерной энергии в Украине

Напомним, 10 сентября Рада поддержала законопроект о реформе органов прокуратуры в Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте.

  • Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика законопроект
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверняка законом предусмотрено увеличение разрешенных доз облучения для персонала. Все эти Западные нормы на практике оказываются хуже действующих в Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel