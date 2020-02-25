Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Олег Волошин от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили разрешить выступать в Раде на русском языке.

Соответствующий законопроект авторы опубликовали на сайте парламента. Нардепы пожаловались, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен только украинский.

Максим Бужанский и Олег Волошин

В пояснительной записке Бужанский и Волошин заявили, что русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения миллионов украинцев. Нардепы подчеркнули, что русскоязычные имеют такие же конституционные права и в равной степени с другими платят налоги. Поэтому, по мнению авторов законопроекта, в парламенте необходимо разрешить проводить выступления на русском.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский заступился за русский язык и признал себя "ватником".

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