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25 февраля • обновлено в 20:55
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Нардепы от "Слуги народа" и ОПЗЖ потребовали в Раде выступлений на русском языке

27.3т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Олег Волошин от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили разрешить выступать в Раде на русском языке.

Соответствующий законопроект авторы опубликовали на сайте парламента. Нардепы пожаловались, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен только украинский.

Максим Бужанский и Олег Волошин

Максим Бужанский и Олег Волошин

В пояснительной записке Бужанский и Волошин заявили, что русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения миллионов украинцев. Нардепы подчеркнули, что русскоязычные имеют такие же конституционные права и в равной степени с другими платят налоги. Поэтому, по мнению авторов законопроекта, в парламенте необходимо разрешить проводить выступления на русском.

Нардепы от "Слуги народа" и ОПЗЖ потребовали в Раде выступлений на русском языке
Нардепы от "Слуги народа" и ОПЗЖ потребовали в Раде выступлений на русском языке

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный в Украине врач-педиатр Евгений Комаровский заступился за русский язык и признал себя "ватником".

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Олег Волошин Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Звон Владимир
Звон Владимир
И не только на русском, но и на: армянском венгерском, польском, немецком, английском и всех остальных языков мира.....но толко гражданам тех стран, в которых армянский, венгерский, польский, немецкий, английский и все остальные языки мира являются государственными А этих двух деятелей надо бы проверить на право называться депутатами УКРАИНСКОГО парламента.
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Суббота Юлия
Суббота Юлия
Государственный язык - только УКРАИНСКИЙ. ДЕРЖАВНА МОВА - УКРАЇНСЬКА!!! Ніхто не забороняє спілкуватися іншою мовою, але ДЕРЖАВНА МОВА - УКРАЇНСЬКА!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Суббота Юлия, а ты шо НЕ ПЯТНИЦА УEБA?))))))))))
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Lux Alex
Lux Alex
Два пісюна-пара.
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