Нардепы от "ЕС" инициировали расследование миллионных злоупотреблений мэрии Львова во время ремонта улицы Бандеры. Документ

12 народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" подписали обращение к Львовскому городскому голове Андрею Садовому с требованием предоставить информацию и копии документов о проведении ремонтных работ на улице Степана Бандеры во Львове.

Обращение обнародовал народный депутат Украины, кандидат на должность львовского городского головы Олег Синютка во время пресс-конференции, которая состоялась 21 октября в пресс-клубе "Львов".

"Сам факт того, что городские власти Львова наконец взялась решать проблемные вопросы инфраструктуры города, нельзя не отметить. Однако обидно, что такие действия предпринимаются в последние месяцы работы накануне местных выборов без учета интересов жителей города и их мнения. Очевидно, что в таких условиях вряд ли это можно считать настоящей заботой о городе и его жителях, а не вашим предвыборным пиаром как действующего главы города ", — говорится в обращении.

Обращение подписали народные депутаты от "ЕС" Олег Синютка, Руслан Князевич, Артур Герасимов, Степан Кубов, Николай Княжицкий, Максим Саврасов, Нина Южанина, Мария Ионова, Виктория Сюмар, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Алексей Гончаренко.

Олег Синютка обратил внимание на переписывание смет, отсрочку начала ремонтных работ и вероятность масштабных злоупотреблений, которые могут равняться почти 100 миллионам гривен. Он напомнил, что открытый тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции улицы Бандеры объявили 12 февраля 2019 года.

"В бюджете города на 2020 год на ремонт улицы Бандеры предусмотрено 112 млн гривен, то есть 3,3 млн евро (по курсу на конец прошлого года). На этом основании 26 декабря 2019 года мэр Садовый заявил, что городские власти планируют ремонт улицы Бандеры "ориентировочно в апреле и завершить их к концу сентября". Но городские власти дважды солгали: первый раз о сроках и второй — о стоимости ремонтных работ. В начальный договор на разработку проектно-сметной документации четыре раза вносились изменения ", - сказал народный депутат.

Синютка считает расходы очень высокими по сравнению с другими инвестициями. Подрядчик должен отремонтировать 1 км 50 м улицы за более чем 209 млн гривен (по сегодняшнему курсу – 6 млн 400 тыс. евро).

"В 2011 году в рамках сотрудничества города с ЕБРР реконструировали улицы Коновальца – Мельника – Чупрынки, которые являются смежными с улицей Бандеры. Был выполнен весь комплекс работ, вместе с заменой инженерных коммуникаций, заменой трамвайных путей, дорожного покрытия, ремонтом тротуаров. Отремонтирован отрезок 1400 метров, стоимость работ составила 4,5 млн евро, следовательно, за один километр – 3,2 млн евро (по тогдашнему курсу) ", – напомнил депутат.

Синютка отметил, что эта сумма была вдвое меньше той, которая сегодня должна быть потрачена на ремонт улицы Бандеры.

"Это иллюстрация одной из ключевых проблем способа управления городом Андрея Садового и его группы. Непрозрачные методы, коррупция и злоупотребления, которые прикрываются пиаром. Но для того, чтобы Львов мог развиваться, мы должны искоренить коррупцию в управлении городом. На Львов надо работать, а не воровать!" – отметил народный депутат.

Синютка также добавил, что дело реконструкции улицы Бандеры красноречиво показывает, что "Самопомощь" во Львове – это не та политическая партия, которая заботится об интересах города и его жителей. На самом деле "Самопомощь" – это бизнес группа, сплоченная вокруг Садового, занятая исключительно собственными интересами, заботой о благосостоянии "своих" и реализацией коррупционных схем.