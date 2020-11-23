Нардепы обжаловали в КСУ карантин выходного дня

В Конституционный суд Украины поступило представление 48 народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Об этом сказано на сайте Конституционного суда. Представление поступило в КСУ 23 ноября.

"В Конституционный суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями", – сказано в сообщении.

Авторы представления посчитали, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отметили, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

В то же время заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила в Facebook, что обжалованы лишь отдельные положения постановления Кабмина.

В частности, нардепы попросили оценить конституционность запрета на проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

"В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают", – отметила Совгиря.

По мнению авторов ходатайства, запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах.

Также ограничение на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

По словам нардепа, обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

"Обращаем внимание, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом. Сейчас суд решает вопрос об открытии конституционного производства", – резюмировала Совгиря.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные собрались обратиться в Конституционный суд с требованием оценить соответствие Конституции Украины постановления Кабмина о введение крантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.