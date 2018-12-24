Нардепы объединяются против импорта российских удобрений

Ряд народных депутатов Верховной Рады Украины выступили категорически против импорта минеральных удобрений из России и Беларуси.

Народный депутат Сергей Шахов на своей странице в Facebook написал, что удивлен короткой памяти украинцев, когда речь идет об экономическом интересе. Об этом пишут "Факты".

"В прошлую пятницу был поражен той детской наивностью, с которой представители аграриев убеждали нас, что застрявшие на границе белорусские удобрения – это очень плохо. Не может быть, чтобы задержанные таможенниками удобрения были на самом деле запрещенными к ввозу российскими. Нельзя обижать наших друзей-белорусов! А ничего, что наши северные соседи решили неплохо подзаработать на транзите российских товаров", – написал он.

Сергей Шахов сожалеет, что ряд профильных организаций отстаивают коммерческие интересы посредников, а не национальных производителей.

"Всеукраинская Аграрная Рада, Союз агрохимиков убеждают всех, что импорт из РФ оправдан: мол, дешевый импорт удобрений сейчас очент важен. Но выигрывает тот, кто умеет играть в долгую. РФ уже давно поставляет нам дешевую химию, а когда мы закрываем границы – идут в обход через дружественные ей, но не нам, страны", – отметил он.

Поддерживает позицию Шахова и его коллега по Верховной Раде Андрей Антонищак.

"Еще полгода назад, мы запретили по определенным кодам импорт данных химических товаров из России – это во-первых. Во-вторых, для меня, как для участника боевых действий – недопустимо импортировать любые вещи из страны-агрессора! Если эти господа не понимают, что каждыми 40 копейками с гривны, которую они получают – они финансируют эти боевые действия – Бог им судья", – заявил он в комментарии Подробностям.

"Это очень опасно для нашей страны. Потому что у нас уничтожаются отрасль за отраслью. В свое время Россия уничтожила нефтеперерабатывающую отрасль. Теперь мы полностью зависимы от импорта нефтепродуктов, идущих через Беларусь. Сейчас то же самое происходит с химией. То есть, мы шаг за шагом, теряем независимость, самостоятельность", – отметил Михаил Головко.

"Откровенно говоря, такие действия давно напрашивались. Конечно, они не должны тормозить поставки высококачественных удобрений из стран-союзников Украины, поэтому важно их сделать максимально быстрыми, прозрачными и эффективными. Но российской продукции – красный свет", – добавляет Сергей Шахов.

Напомним, остановки импорта удобрений начались 7 декабря. Более 40 тыс. тонн минеральных удобрений, импортируемых в Украину из нескольких стран, заблокировано на украинской границе.