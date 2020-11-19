Нардепы объединились для развития "зеленой" энергетики в Украине

17 ноября в Верховной Раде Украины было объявлено о создании нового межфракционного объединения для развития альтернативной энергетики и защиты окружающей среды Украины. В новое объединение под названием "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" вошли 25 народных депутатов, представляющие все парламентские фракции и группы. Среди них – Арсений Пушкаренко ("Слуга народа"), Юлия Клименко ("Голос"), Дмитрий Лубинец ("За будущее"), Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Максим Ефимов ("Довира").

Информацию о создании нового межфракционного объединения опубликовал Алексей Гончаренко.

Гончаренко отметил, что сектор "зеленой" энергетики привлек порядка $12 млрд инвестиций в Украину с 2010 года, что эквивалентно трети всех инвестиций в страну за указанный период. Однако этим позитивный эффект развития ВИЭ не исчерпывается, указывает Гончаренко.

"Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена", – заявил нардеп.

Отметим, что за 9 месяцев 2020 года доля производства электроэнергии из возобновляемых источников в Украине составила 8,2% от общего обьема генерации.