Нардепы назначили Степанова главой Минздрава

Верховная Рада Украины со второго раза все же поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

Решение было принято в ходе внеочередного заседания парламента 30 марта. За Максимова проголосовали 246 нардепов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Голосование за Степанова Скриншот видео

Голосование за Степанова Скриншот видео

Напомним, Степанов родился 18 августа 1975 года в Амурской области СССР в семье медиков, по первому образованию – хирург.

В 2011-2016 годах он был директором полиграфкомбината "Украина", который одним из первых в стране начал печатать ID-карты.

В 2017 году назначен главой Одесской облгосадминистрации. Своими приоритетами называл медицину, инфраструктуру и образование.

Максим Степанов LB.ua

В 2019 году, во время президентской кампании, Степанов вступил в конфликт с тогдашним главой государства Петром Порошенко. После своего увольнения Степанов потроллил пятого президента Украины.

С началом пандемии коронавируса бывший чиновник занялся волонтерством, оказывал помощь одесским больницам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во время первого голосования 30 марта Верховная Рада провалила назначение Степанова главой Минздрава. Его кандидатуру тогда поддержали только 217 народных депутатов при необходимых 226.

Также 30 марта парламент уволил министра здравоохранения Илью Емца. За проект постановления №3283 проголосовал 271 народный депутат.

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