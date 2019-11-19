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19 ноября • обновлено в 13:02
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Нардепы массово прогуливают Раду: показательные цифры

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В Верховной Раде Украины до сих пор актуальна проблема прогульщиков. Так, в ноябре 2019 года из 423 народных депутатов все семь пленарных заседаний посетили 299 депутатов — 70% от состава парламента.

Такие цифры обнародовал Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook. "В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний — 7. В октябре состоялось 16 заседаний, сентябре — 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, лишь 70% депутатов посетили все из них", — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

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Нардепы массово прогуливают Раду

Нардепы массово прогуливают Раду

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Так, средние показатели посещения заседаний депутатами за ноябрь 2019 года выглядят следующим образом:

  • "Голос" — 83%;

  • "Слуга народа" — 80%;

  • "Европейская солидарность" — 69%;

  • "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 61%;

  • ВО "Батькивщина" — 57%;

  • "За будущее" — 52%.

Как сообщал OBOZREVATEL, кнопкодавство и прогулы — одни из основных проблем украинского парламента. Президент Украины Владимир Зеленский предложил жестко наказывать нечестных нардепов — сразу же лишать мандатов.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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