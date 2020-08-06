Нардепы, КВНщики, губернаторы: озвучен список кандидатов от “Слуги народа” в мэры городов

Правящая партия "Слуга народа" почти определилась с кандидатами в мэры украинских городов: среди них есть бывшие КВНщики, врачи, губернаторы областей и народные депутаты.

Об этом сказано в материале Liga.net. Журналисты рассмотрели потенциальных кандидатов по основным крупным городам страны.

ВИННИЦА

Наиболее вероятный кандидат – действующий глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. В 2006–2011 он был директором команды КВН "Винницкие перцы". С 2011 по 2012 годы работал на этой же должности в команде КВН "Сборная Украины".

Сергей Борзов (Пресс-служба Винницкой ОГА)

Назначен главой Госуправления делами указом президента Украины Владимира Зеленского в августе 2019-года, которое возглавлял вплоть до назначения губернатором. Также в мэры Винницы от может пойти жена Борзова Ирина, которая была избрана нардепом от "Слуги народа" по 14 мажоритарному округу в Виннице.

ЛУЦК

Бороться за кресло мера здесь намерен глава Луцкой городской организации "Слуги народа" Роман Бондарук. С 2005 года руководит компанией Пластиком. В 2010 году стал депутатом Луцкого горсовета от партии Батькивщина и членом горисполкома.

Роман Бондарчук (Скриншот видео)

ДНЕПР

В качестве кандидата в мэры на Банковой видят главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, который сейчас является депутатом местного облсовета от БПП.

КРАМАТОРСК

В нынешнем областном центре Донецкой области "Слуга народа" не планирует выдвигать своего кандидата, но рассматривает возможность поддержать действующего мэра Андрея Панкова.

Андрей Панков (Краматорск Пост)

Его отец Виктор Панков является главой набсовета Новокраматорского машиностроительного завода. В 2014 году на пророссийском митинге в Краматорске якобы запугивал жителей города "боевиками с Западной Украины" и кричал, что он за Россию.

ЖИТОМИР

Кандидатом может стать ректор Житомирского государственного технологического университета Виктор Евдокимов. На момент избрания ректором в 2016 году был клириком Свято-Анастасиевского женского монастыря УПЦ МП. В феврале 2020 года возглавил местную организацию партии Наш край.

Виктор Евдокимов (Журнал Житомира)

УЖГОРОД

У возможного кандидата от "Слуги народа" Виктора Щадея богатая политическая биография. В 2005 году в возрасте он был избран депутатом Закарпатского облсовета. В 2010 и 2015 годах избирался в Ужгородский горсовет от Батькивщины. В 2014 году безуспешно баллотировался в Раду по 68 мажоритарному округу, проиграв Роберту Горвату. В 2019 году Щадей публично поддержал Горвата на досрочных выборах в парламент.

Виктор Щадей (Facebook Виктора Щадея)

ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье вдохновились примером Киева и решили провести внутрепартийные праймериз. Основных кандидата три: нардепы от "Слуги народа" Роман Соха и Михаил Крячко, а также депутат Запорожского горсовета от партии Новая политика Виталий Тишечко.

Соха на момент избрания нардепом был директором рекламного агентства Эверест. Судя по фотографиям в Facebook знаком с Евгением Шевченко – нардепом от "Слуги народа", выступавшем на российском пропагандистском ТВ.

Крячко был операционным директором компании SMMSTUDIO. Также работал в организационном отделе аппарата Запорожской ОГА.

Тишечко в 2008-2016 годах работал замначальника управления кадров на запорожском авиапредприятии Мотор Сич.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

Одним из возможных кандидатов является Александр Богачев – помощник нардепа от “Слуги народа” и руководителя областной ячейки партии Елены Винтоняк. В 2019 году рассматривался как один из потенциальных кандидатов от “Слуги народа” по мажоритарному округу в Ивано-Франковске на внеочередных парламентских выборах.

КИЕВ

Кандидатом должна стать нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, которая победила на внутрипартийных праймериз. В 2010-2015 годах она была мэром Равы-Руськой.

Ирина Верещук (Пресс-служба ОП)

КРОПИВНИЦКИЙ

За кресло мэра планирует побороться банкир Ольга Ковалева-Алокили. В 2008-2010 годах работала директором отделения БМ Банка, а в 2010-2018 годах – управлюящей отделения Сбербанка. В 2018-2019 годах – директор Кировоградского отделения ТАСкомбанка. С апреля 2020 года работала советником экс-главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого в конце июня задержали НАБУ и СБУ во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн.

СЕВЕРОДОНЕЦК

На данный момент выбор кандидата приостановлен, поскольку существует вероятность, что выборы в горсовет Северодонецка не состоятся. Все зависит от решения ЦИК.

Одним из возможных кандидатов от партии власти может стать Роман Водяник – действующий депутат горсовета от Оппозиционного блока и начальник управления здравоохранения.

ЛЬВОВ

Побороться с действующим мэром Андреем Садовым может глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Несколько месяцев назад рассматривали как потенциального кандидата нардепа 8-го созыва от БПП Оксану Юринец.

Максим Козицкий (my.ua)

НИКОЛАЕВ

Кандидатом в мэры должна стать CEO интернет-магазина электроники LimeStore и глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская. Однако большинству она стала известна после истории с "корабельными соснами", когда руководители партии СН Давид Арахамия и Александр Корниенко якобы обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Позже Корниенко признался, что обсуждал с Арахамией именно Домбровскую.

Татьяна Домбровская (Скриншот видео)

ОДЕССА

Соперничать с Геннадием Трухановым будет актер Олег Филимонов. Стал известным благодаря участию в 1986-1988 годах в команде КВН "Одесские джентльмены". С 1991 по 2005 годах был участником юмористического телепроекта "Джентльмен-шоу". Недавно Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста по случаю Дня независимости.

Олег Филимонов (Скриншот видео)

ПОЛТАВА

От "Слуги народа" должен баллотироваться полтавский застройщик и депутат Щербановского сельсовета Полтавской области Сергей Иващенко. Он является владельцем компании ИСВ и сооснователелем спортивного клуба "Полтава".

РИВНЕ

Скорее всего, кандидатом будет глава Ривненской ОГА Виталий Коваль. Также кандидатом может стать нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук.

Соломчук был представителем Зеленского на президентских выборах 2019 года, а после избрания в Раду стал одним из заместителей главы фракции "Слуга народа", однако в декабре 2019 года лишился этой должности.

СУМЫ

На выборы мэра Сум от партии президента собирается нардеп от "Слуги народа" Татьяна Рябуха. На момент избрания была учителем начальных классов в Сумской специализированной школе №10 и директором оздоровительного лагеря Звездный КП Дорремстрой.

Татьяна Рябуха (Скриншот видео)

ТЕРНОПОЛЬ

В Тернополе за кресло мэра поборется участник проекта Лига Смеха в составе команды VIP Тернополь Виктор Гевко. Его брат Владимир Гевко – действующий нардеп от “Слуги народа”.

Виктор Гевко (Facebook Виктора Гевко)

ХАРЬКОВ

Больше всего шансов стать кандидатом у нынешнего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Однако в руководстве партии допускают, что кандидатом может стать и нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она подтвердила изданию, что вопрос по кандидату еще окончательно не закрыт.

ХЕРСОН

Кандидатом в мэры станет ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кирилов. В 2010 безуспешно баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Украинцы вместе". Зато а в 2015 году стал депутатом горсовета от Европейской солидарности. Однако в июне 2020 года решил выйти из фракции ЕС.

Юрий Кирилов (Скриншот видео)

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Наиболее вероятным кандидатом является Оксана Бочкарева, которая безуспешно баллотировалась от “Слуги народа” на досрочных парламентских выборах-2019 по 188 мажоритарному округу. На момент выборов работала главврачом Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны.

Также среди потенциальных кандидатов числятся брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука, нардеп от “Слуги народа” Николай Стефанчук и глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

ЧЕРКАССЫ

Кандидатом будет нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко, избранный в Раду по 197 мажоритарному округу (Канев). До избрания работал ведущим на телеканале Украина.

Александр Скичко (Facebook Александра Скичко)

ЧЕРНИГОВ

Основных кандидатов двое: глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко и бизнесмен Юрий Тарасовец.

Тарасовец в 2014 году вошел в избирательный список (№119) партии БПП. Сын банкира и председателя правления Поликомбанка Николая Тарасовца.

Также рассматривается кандидатура Павла Халимона – нардепа от "Слуги народа" и главы черниговской областной ячейки партии.

ЧЕРНОВЦЫ

Кандидатом станет глава Черновицкой областной организации "Слуги народа" Виталий Другановский. В 1997-2007 годах работал в управлении налоговой милиции в Черновицкой области. С 2007 года – директор компании Ретро Люкс, владеет рестораном в центре Черновцов.

По информации издания, Другановский – кум черновицкого бизнесмена и давнего знакомого Зеленского Ильи Павлюка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" обсуждают принципы отбора кандидатов, которые будут выдвигаться от партии на местных выборах в Украине в октябре 2020 года.