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19 февраля • обновлено в 17:01
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Нардепы экстренно соберутся из-за обострения на Донбассе

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В среду, 19 февраля, состоится срочное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В нем примет участие министр обороны Украины Андрей Загороднюк, а также представители Генерального штаба, сообщила на своей странице в Facebook журналистка Анастасия Кримова.

Нардепы экстренно соберутся из-за обострения на Донбассе

Нардепы экстренно соберутся из-за обострения на Донбассе

Заседание будет закрытым для представителей средств массовой информации. По словам журналистки, изначально говорилось о том, что оно будет открытым.

Сегодня, 19 февраля, состоится экстренное заседание комитета ВР

Сегодня, 19 февраля, состоится экстренное заседание комитета ВР

Анастасия Кримова/Facebook

"Вчера – попытка наступления российских наемников на Донбассе. Сегодня – экстренное заседание комитета с участием министра обороны и Генштаба. Два члена комитета вешали нам лапшу на уши, что заседание будет открытым. Но перед началом тихонько и подло повесили объявление", – возмутилась Кримова.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ неожиданно пошли в атаку на Донбассе, попытавшись прорваться через линию разграничения. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Ряд стран, в том числе членов Евросоюза, призвали Россию соблюдать Минские соглашения и приструнить террористов. Действия Кремля на заседании Совета безопасности ООН осудили, в частности, США, Франция, Германия и Эстония.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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