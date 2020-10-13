Нардепу от "ЕС" Зинкевич, которая повторно заболела коронавирусом, стало хуже
Зинкевич сдала еще один тест на COVID-19, он оказался положительным
Врачи назначили нардепу антибиотики
Она отметила, что пока что болезнь не отступает
Состояние народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Яны Зинкевич ухудшилось, ей назначили антибиотики.
Об этом она сообщила вечером в понедельник, 12 октября, в Facebook. Зинкевич рассказала, что сдала еще один тест на COVID-19, который показал положительный результат.
"Опять исчезло обоняние, полностью. И вкус почти полностью. Держится субфебрильная температура. Поэтому сейчас продолжаю работать из дома и быть на самоизоляции. Через два дня оценим мое состояние, и будет принято решение, когда сдавать тест. Пока, к сожалению, болезнь не отступает. Но, к счастью, без крайностей, серьезных осложнений нет", – рассказала нардеп.
Как писал OBOZREVATEL, Зинкевич сообщила о том, что повторно заболела коронавирусом, 30 сентября. Позже она перечислила симптомы и отметила, что главным индикатором была сильная усталость.
Также ранее COVID-19 заразился пятый президент Петр Порошенко, но его недавно выписали из больницы.