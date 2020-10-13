Нардепу от "ЕС" Зинкевич, которая повторно заболела коронавирусом, стало хуже

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • Зинкевич сдала еще один тест на COVID-19, он оказался положительным

  • Врачи назначили нардепу антибиотики

  • Она отметила, что пока что болезнь не отступает

Яна Зинкевич

Состояние народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Яны Зинкевич ухудшилось, ей назначили антибиотики.

Об этом она сообщила вечером в понедельник, 12 октября, в Facebook. Зинкевич рассказала, что сдала еще один тест на COVID-19, который показал положительный результат.

"Опять исчезло обоняние, полностью. И вкус почти полностью. Держится субфебрильная температура. Поэтому сейчас продолжаю работать из дома и быть на самоизоляции. Через два дня оценим мое состояние, и будет принято решение, когда сдавать тест. Пока, к сожалению, болезнь не отступает. Но, к счастью, без крайностей, серьезных осложнений нет", – рассказала нардеп.

Нардепу от "ЕС" Зинкевич, которая повторно заболела коронавирусом, стало хуже

Как писал OBOZREVATEL, Зинкевич сообщила о том, что повторно заболела коронавирусом, 30 сентября. Позже она перечислила симптомы и отметила, что главным индикатором была сильная усталость.

Также ранее COVID-19 заразился пятый президент Петр Порошенко, но его недавно выписали из больницы.

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