В Раде существует "каста избранных": Арьев показал документ

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев рассказал, что парламентариев в Верховной Раде разделили на "касты" и предоставили им разное материальное обеспечение.

Подтверждающий документ – порядок, утвержденный руководителем Аппарата ВРУ, – он показал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это не шутка, хотя я над этим документом с утра ржу постоянно: в Верховной Раде, оказывается, существует бытовое кастовое разделение. Никогда раньше не обращал внимания, но попались на глаза бумаги, которые, конечно, не врут", – написал он.

В Раде существует "каста избранных": документ

Так, выяснилось, что по внутренним указаниям в Раде обычным нардепам и их помощникам полагается только радиоприемник. Заместитель главы комитета получает бонусом также холодильник.

Первому заместителю главы комитета согласно документу должны выдать электрочайник.

Особой же чести, по словам Арьева, удостоились главы комитетов и парламентских фракций – они могут рассчитывать также на журнальный столик и подставку под телевизор.

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

"Страшно представить, что по аналогичным документам положено заместителям председателя ВР и самому спикеру. Однако, эти бумаги почитать почему-то не дают. Живу с этим знанием. Бюрократия непобедима!" – прокомментировал Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в Раде запомнилось сразу несколькими инцидентами. Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу по фракции Гео Лероса. Еще несколько народных депутатов застали за починкой сломанного кресла.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!