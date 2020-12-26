Нардепов-"слуг" научили не разводить панику из-за коронавируса-мутанта

Депутатам "Слуги народа" подготовили документ с советами, как не преувеличивать угрозу от нового "британского" штамма коронавируса, который заразнее на 70%.

Работа аналитического и информационного отделов фракции оказалась в распоряжении "Бабель". В партии объяснили, почему Кабинет министров Украины не принял решение о запрете авиасообщения с Британией.

"Во-первых, между нашими странами и так действует визовый режим, который уже ограничивает количество путешественников. Во-вторых, сейчас в Украину из Британии преимущественно возвращаются наши граждане. Поэтому в случае закрытия авиасообщения пришлось бы обеспечивать для них возможность вернуться домой", – говорится в документе.

Кроме того, депутатам посоветовали не бояться процесса мутации вирусов, поскольку они "постоянно мутируют естественным образом". В качестве примера "слугам" привели вирус гриппа, который, по словам ученых, "мутирует чаще".

В документе говорится, что в Украине в конце декабря из-за нового штамма коронавируса изменят ПЦР-системы. Это состоится после того, как Британия опубликует результаты исследований.

Также депутатов призвали говорить о том, что сейчас отсутствуют подтверждения того, что новый штамм COVID-19 не будет реагировать на разработанные вакцины.

"В теме о вакцинации вообще много спекуляций, поэтому давайте не будем делать необоснованных выводов, не имея соответствующих данных. Понятно, что все вакцины будут быстро проверены на способность реагировать и на этот новый штамм, который получил такое распространение в Британии. Мы обязательно узнаем о результатах", – посоветовали авторы документа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент УкраиныВладимир Зеленский считает, что в нашей стране есть такие люди, которые могут сами купить вакцину от коронавируса. Но, по его словам, восемь миллионов доз вакцины от COVID-19 хватит для того, чтобы бесплатно вакцинировать украинцев.