Нардепов подловили за "отдыхом" в Раде. Фото

Марина Лисничук Политика 14:04, 1.12.2020 Обновлено: 14:06, 1.12.2020

Народных депутатов Украины поймали за отдыхом и разговорами по телефону во время пленарного заседании Верховной Рады.

Оно состоялось во вторник, 1 декабря. Снимки сделал фотокорреспондент издания "Апостроф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как одна из парламентариев прилегла, закинув голову на спинку кресла, и то ли уснула, то ли просто решила таким образом отдохнуть.

Нардепов поймали за отдыхом на заседании ВРУ

Очевидно, нардепы решили разбудить коллегу. На фото можно заметить, как один из них касается ее руки, а уже на другом снимке со взгляда женщины видно, что это ей, вероятно, не понравилось.

Примечательно, что рядом сидела другая парламентарий, которая все это время спокойно общалась по телефону.

Нардепы во время заседания ВРУ

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